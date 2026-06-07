中国で博物館の収蔵品や伝統文化を生かした文化グッズ（文創）が新たな広がりを見せていると中国紙が伝えた。中国の文化グッズはこれまで「小さな飾り物」や「観光地の土産物」というイメージが強かったが、専門家は「今では人に寄り添い、学びを助け、気持ちを癒やすスマート製品へと進化」との見方を示した。東方新報によると、5月中旬、北京市の朝陽公園で開かれた「2026中国新文化クリエーティブ市集・トレンド玩具遊園会」に