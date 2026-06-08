アクションカメラといえばGoPro（ゴープロ）、というくらい、このブランドとジャンルは切っても切り離せない関係にあります。そのGoProがこれまでのHEROシリーズとはまったく異なる新ラインナップ「MISSION 1」シリーズを発売しました。GoProの歴史は2002年、創業者ニック・ウッドマン氏が「サーフィン中にカッコよく自分の映像を撮りたい」という思いからスタート。2004年に第1弾カメラを発売して以来、HEROシリーズを軸に進化を