18歳未満の画像を生成AIなどを使って性的に加工した「性的ディープフェイク」について、全国の警察に9月までに79件の相談が寄せられたことがわかりました。【映像】警察庁周辺の様子警察庁によりますと、生成AIや画像加工アプリを使って、18歳未満の画像を性的に加工した「性的ディープフェイク」について、1月〜9月までに全国の警察に79件の相談が寄せられました。被害の約8割を中学生や高校生が占めていますが、小学生が被