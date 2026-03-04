アメリカ・ジョージタウン大学の研究者らが、中国共産党の主要軍隊である中国人民解放軍が過去3年間に公開した数千件に及ぶ調達要請文書を分析し、「中国人民解放軍がどのようなAI利用を模索しているのか？」をまとめたレポートを公開しました。China’s AI Arsenal | Foreign Affairshttps://www.foreignaffairs.com/china/chinas-artificial-intelligence-arsenalThousands of procurement documents show how China's army want