（台北中央社）情報機関の国家安全局は6日、今年1月から3月までに政府サービスネットワーク（GSN）に対して1億7千万回を超えるハッキングが確認されたと明らかにした。11月に行われる統一地方選に向け、中国が介入に向けた準備などを行った可能性も排除しないとしている。立法院（国会）に提出した報告書で説明した。同局は報告書で、同期間にSNS上で「異常アカウント」1万3000件、「論争を呼ぶ内容」86万件余りを把握したと言及し