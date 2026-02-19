ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」コンビの三浦璃来木原龍一ペアが、性的改変（ディープフェイク）の被害に遭っている。X上に投稿された画像によると、標的になったのは木原選手だった。三浦選手をリフトする報道写真が改変され、木原選手の衣装が透けて見えるよう加工されている。この改変画像は韓国語圏のユーザーによって投稿されたとみられる。背景には、フィギュアスケ