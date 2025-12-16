トヨタと共同開発第3世代は小型化と高性能化を実現2028年に実用化を予定しているBMWの第3世代燃料電池システムは「自動車史上におけるマイルストーン」であり、「世界的な高級車メーカーが提供する初の量産型燃料電池電気自動車（FCEV）」になると言われている。【画像】次期BMW X5にFCEV導入！ 水素で走る高級SUV【新型iX5ハイドロジェンのプロトタイプを詳しく見る】全18枚高級車メーカーとしては世界初かもしれないが、FCEV