楽待は急反落している。１２日の取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が８億８３００万円（前年同期比１７．０％増）、営業利益が４億９７００万円（同８０．４％増）と過去最高を達成しているものの、発表を手掛かりに買い向かう姿勢は限られた。前週末に上昇していたこともあって、利益確定目的の売りが優勢となったようだ。不動産投資ポータルサイト「楽待」のウェブサ