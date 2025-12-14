「ウェルビーイング」は、1948年の世界保険機関（WHO）設立の際に考案された憲章で、初めて使われた言葉だ。「幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態」をいう。新しい幸せの形として用いられ、最近さまざまな場面で耳にすることが多くなった。『ウェルビーイングの新潮流』第25回では、Z世代の間で“バズっている”新たな「食」についてお届けする。「手軽」「安い」「おいしい」かつての若者の食品選びが変化？