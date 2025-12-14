ヤマダデンキのインテリア家具事業部は12月29日〜2026年1月12日の期間、新春にふさわしい豪華でおトクな「プレミアム福袋」を、「IDC OTSUKA」全店で販売する。あわせて、初売企画となる家具・家電のまとめ割キャンペーンや新春特価販売を行う。●まとめ割キャンペーンや新春特価販売も「プレミアム福袋」としては、米キングスダウンと大塚家具が共同開発したプレミアムマットレス「レガリア」と高級寝具のセットを販売する。