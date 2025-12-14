新年の暮らしを格上げ！ 「IDC OTSUKA」で豪華福袋を販売
ヤマダデンキのインテリア家具事業部は12月29日〜2026年1月12日の期間、新春にふさわしい豪華でおトクな「プレミアム福袋」を、「IDC OTSUKA」全店で販売する。あわせて、初売企画となる家具・家電のまとめ割キャンペーンや新春特価販売を行う。
「プレミアム福袋」としては、米キングスダウンと大塚家具が共同開発したプレミアムマットレス「レガリア」と高級寝具のセットを販売する。
「ザ・グランレガリア」セットは各店舗1セット限定で、価格はシングル110万円（約240万円相当）〜イースタンキング198万円（約430万円相当）。
「ザ・レガリア」セットは各店舗1セット限定で、価格はシングル79万2000円（約163万円相当）〜イースタンキング154万円（約313万円相当）。
ほかにも、快適な睡眠環境づくりにおすすめのベッド用寝具3点を厳選した「心満たす眠りへ プレミアム寝具福袋」（枕・ベッドパッド・羽毛布団）、タオル専門ブランド「Hotman（ホットマン）」とともに開発した、大塚家具オリジナルタオル「アルテナ」のバスタオルとフェイスタオルをセットにした「新年を彩る上質タオル福袋」、日本唯一の曲木家具専門工房「秋田木工」によるコートスタンド「ツリーハンガー」と、剣持勇氏デザインの名作スツール「No.202」を組み合わせた「迎福の玄関アイテム福袋」を用意する。
「心満たす眠りへ プレミアム寝具福袋」は各店舗5セット限定で、価格はシングル26万4000円（約45万円相当）〜クイーンロング41万8000円（約69万円相当）。
「新年を彩る上質タオル福袋」は各店舗5セット限定で、価格は1万5400円（約2万円相当）。
「迎福の玄関アイテム福袋」は各店舗3セット限定で、価格は5万5000円（約8万4000円相当）。
あわせて開催される家具・家電のまとめ割キャンペーンや新春特価販売では、「上質な暮らし」をテーマに理想の睡眠に導く選りすぐりのベッドアイテムをはじめ、年始めに新調したいタオルセットや玄関アイテムセットなどを取り揃える。
●まとめ割キャンペーンや新春特価販売も
「プレミアム福袋」としては、米キングスダウンと大塚家具が共同開発したプレミアムマットレス「レガリア」と高級寝具のセットを販売する。
「ザ・グランレガリア」セットは各店舗1セット限定で、価格はシングル110万円（約240万円相当）〜イースタンキング198万円（約430万円相当）。
ほかにも、快適な睡眠環境づくりにおすすめのベッド用寝具3点を厳選した「心満たす眠りへ プレミアム寝具福袋」（枕・ベッドパッド・羽毛布団）、タオル専門ブランド「Hotman（ホットマン）」とともに開発した、大塚家具オリジナルタオル「アルテナ」のバスタオルとフェイスタオルをセットにした「新年を彩る上質タオル福袋」、日本唯一の曲木家具専門工房「秋田木工」によるコートスタンド「ツリーハンガー」と、剣持勇氏デザインの名作スツール「No.202」を組み合わせた「迎福の玄関アイテム福袋」を用意する。
「心満たす眠りへ プレミアム寝具福袋」は各店舗5セット限定で、価格はシングル26万4000円（約45万円相当）〜クイーンロング41万8000円（約69万円相当）。
「新年を彩る上質タオル福袋」は各店舗5セット限定で、価格は1万5400円（約2万円相当）。
「迎福の玄関アイテム福袋」は各店舗3セット限定で、価格は5万5000円（約8万4000円相当）。
あわせて開催される家具・家電のまとめ割キャンペーンや新春特価販売では、「上質な暮らし」をテーマに理想の睡眠に導く選りすぐりのベッドアイテムをはじめ、年始めに新調したいタオルセットや玄関アイテムセットなどを取り揃える。