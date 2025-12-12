プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、最新写真集「羽生結弦写真集『羽』」を来年２月３日に発売することが１２日、分かった。扶桑社から発売される。より自由に表現を追求するステージへ――。タイトル「羽」に込めた思い「羽」は、プロアスリート羽生をフォトグラファーの矢口亨氏が撮り下ろした写真集。矢口氏による羽生の写真集としては４冊目となる。今作では、氷上のアーティストとして変幻自在の表現力を誇る羽生