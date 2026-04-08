フィギュアスケーター・羽生結弦が4月、出身地の宮城県において、これまでの集大成とも言えるライブ『“REALIVE” an ICE STORY project』を開く。伝説のプログラムの再演に、ファンたちは沸き立っている。【写真】羽生結弦、“集大成”ライブの最新ビジュアルが美しすぎる羽生ファン「最後まで席を作ってありがとう」ライブは宮城県のセキスイハイムスーパーアリーナで、4月11日と12日の2日間にわたって開催。出演・制作総指