プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は９日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで千秋楽を迎えた。今年は東北ユースオーケストラをスペシャルゲストに迎え、３日間の公演日程を終えた。１１日で東日本大震災から１５年になる。祈り、愛、希望。すべての思いをスケートに込め、氷上に、心に、「魂のかけら」を残した。