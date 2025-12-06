物価高騰が続くなか、日々の生活費に加え「老後の資金」をどう確保するか、頭を悩ませている人も多いでしょう。こうしたなか、日本と同じように物価上昇が続くアメリカでは、物価変動に応じて年金が自動的に調整される仕組みが存在します。今回は、日米における年金制度の違いから、日本の「老後の不安」の背景と直視すべき現実について紐解きます。物価が上がると「年金」も増えるアメリカ、増えない日本現在の日本では、社会保障