MCUのバッキ―／ウィンター・ソルジャー役などで知られる俳優のセバスチャン・スタンと、パニッシャー役などで知られるジョン・バーンサルが5日、千葉・幕張メッセ国際展示場にて行われた『東京コミコン2025』内の『東京コミコンにアッセンブル！マーベル・ギャザリング・ステージ』に登壇した。【写真】ファンに向けて大サービス！バズーカーを手にしたセバスチャン・スタンドラマでも映画でもまだ同じシーンのないバッキーと