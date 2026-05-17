16日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ（CS）ファイナル GAME2が横浜アリーナで行われ、大阪ブルテオンがサントリーサンバーズ大阪にフルセット勝利を飾った。これでSVリーグ男子のCS ファイナルは1勝1敗のイーブンとなった。 この試合、大阪Ｂのアウトサイドヒッター甲斐優斗は劣勢だった第1セットの途中からコートイン。持ち味である高