B‐R サーティワン アイスクリームでは、12月1日から2026年2月28日まで、『オリジナルステッカー付きONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ』を発売する。【写真】“ゴムゴムの実”そっくりな「ゴムゴムのフルーツパンチ」今年4月に初めて実施し、好評だった人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボレーション。今回新たにコラボ商品が新登する。『ONE PIECE』のメインキャラクター「チョッパー」の誕生日である12月24日に合わ