B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、人気ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」の世界観を表現した「マインクラフト アイスクリームケーキ」を、7月17日に発売します。各キャラクターに合わせたフレーバー「マインクラフト」は、16周年を迎えた“史上最も売れたゲームの一つ”。2025年には初の実写映画も公開された、世界中のファンに愛される人気ゲームです。「マ