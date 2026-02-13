サーティワンアイスクリームが2026年2月上旬から、持ち帰り時のドライアイスを廃止し、保冷剤に切り替えた。だがSNS上では、この変更に「保冷剤じゃパワー不足」「夏は完全に買えないじゃん」などと心配する声が上がっている。運営会社のB-R サーティワンアイスクリームのマーケティング本部は26年2月13日、アイスクリーム用の保冷剤は2月2日から全国の店舗で運用していると取材に説明。「盛夏期においても最大2時間までのお持ち帰