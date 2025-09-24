アイスクリーム専門店チェーン「サーティワンアイスクリーム」は10月1日、ハロウィン限定商品を発売する。限定フレーバーのアイスクリームをはじめ、黒猫をモチーフにしたサンデー、オリジナルの黒ねこポーチが付いたセットなどを展開。ハロウィン当日10月31日までの販売を予定しているが、なくなり次第終了となる。サーティワン「黒ねこポーチ付き スペにゃるセット」のポーチ〈ハロウィン商品(価格はすべて税込)〉2025年サーティ