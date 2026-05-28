B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が展開する「サーティワン アイスクリーム」の「毎週木金土日はよくばりフェス！」が5月28日にスタートします。【えー！】価格一覧を見るとわかりやすい！コレが「毎週木金土日はよくばりフェス！」の詳細です！同フェスは、ポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」（570円、以下、税込み）に1個100円でポップスクープを最大7個まで追加でき、好きなフ