サーティワンの期間限定キャンペーンとして「スーパーマリオギャラクシー×サーティワン」を開催！『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーや、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ケーキなど限定メニューが登場します☆ サーティワン「スーパーマリオギャラクシー」キャンペーン 開催期間：2026年4月1日 （水）〜5月7日（木）店舗：サーティワン店舗 サーティワンと、40周