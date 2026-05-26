「サーティワン アイスクリーム」の公式「X」アカウントが5月26日、更新。人気フレーバー「ポッピングシャワー」の形が“あるキャラクター”に変化した画像を投稿し、SNS上で話題になっています。【画像】「あれ？ポッピングシャワーのかたちが？」かわいすぎる画像を見る！6月のコラボに期待高まる公式アカウントは、「『あれ？ポッピングシャワーのかたちが？』6月はおいしい、楽しい冒険の旅へ！」とコメント。コーンに盛られ