巨人は26日、日本ハムから国内FA権を行使した松本剛の獲得を発表した。松本は“右投げ右打ちの外野手”だが、同じ“右投げ右打ちの外野手”来季4年目を迎える浅野翔吾の奮起に期待したいところだ。2年目の昨季は夏場以降に出場機会を増やし、40試合に出場して、打率.240、3本塁打、18打点の成績を残した。レギュラー獲得が期待された今季はオープン戦で打率.222と奮わず、開幕は二軍スタート。ファームでも苦しむと三軍落