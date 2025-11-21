ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï21Æü¡¢JRÆ£»Þ±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢½÷À­¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©·Ù¤Î½äººÉôÄ¹¡Ê36¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±ÂáÊá¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6¿ÍÌÜ¡£