去年8月、東京・世田谷区の住宅に侵入し入浴中の女性を盗撮したとして、都内の大学に通う21歳の男が警視庁に逮捕されました。住居侵入と撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、東京経済大学の4年生・佐藤快容疑者（21）で、去年8月、世田谷区の住宅の敷地内に侵入し入浴中の20代の女性を盗撮した疑いが持たれています。佐藤容疑者は開いていた風呂場の窓にスマートフォンを差し向け、およそ2分間にわたり盗撮したということです。