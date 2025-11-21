20日、記者会見するEUのカラス外交安全保障上級代表＝ブリュッセル（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のカラス外交安全保障上級代表は20日、米国がウクライナ侵攻を続けるロシアと策定した和平案を受け入れるようウクライナに迫ったとの報道を巡り、頭越しで交渉を進めないようけん制した。20日開かれたEU外相理事会後の記者会見で「いかなる和平案もウクライナと欧州に支持されなければうまくいかない」と述べた。