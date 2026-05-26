核軍縮や核不拡散を進めるための国際会議が、３回続けて決裂した。核管理体制の有名無実化が一層進みかねない危機的な事態である。米ニューヨークの国連本部で約１か月にわたり開かれていた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議は、成果文書を採択できずに閉幕した。成果文書は全会一致が原則で、２０１５年、２２年もまとめることができなかった。３回連続の採択失敗で、ＮＰＴの信頼が大きく傷ついたことは極めて残念だ。