ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は22日、欧州連合（EU）加盟を目指すウクライナを議決権のない準加盟国とする案について「発言権がなく不公平だ」と反発する書簡をEU首脳に送った。ロイター通信やウクライナメディアが23日報じた。準加盟国案はドイツのメルツ首相が提案した。ドイツメディアによると、メルツ氏は、米国とウクライナが策定したロシアとの和平