【モスクワ共同】ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナ首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告した。ロシアの実効支配地域が攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしている。声明では、攻撃対象は軍事産業施設のほか「意思決定センター」や「司令部」。住民には軍事や行政、インフラ施設に近づかないよう呼びかけた。ロシア当