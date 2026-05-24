ロシア国防省は２４日、新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」や極超音速ミサイル、無人機を使い、ウクライナの軍事施設や軍需産業施設に大規模な攻撃を行ったと発表した。ロシアは、ウクライナ東部ルハンスク州の露軍占領地域にある「学生寮」が攻撃されたと主張し、報復を示唆していた。ロイター通信などによると、首都キーウと近郊のキーウ州で計４人が死亡し、８０人以上が負傷した。ウクライナのウォロディミル・ゼレン