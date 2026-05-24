「安くて、栄養がない……」。もやしという野菜には、そんなイメージがつきまとう。しかし、それは本当なのだろうか。著書『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』を上梓した、ネイチャーガイドで自然観察家のノダカズキ氏が、この「地味な野菜」に秘められた真の実力に迫る。「もやし」という植物は存在しない「もやし」って、ちょっと不思議な存在だと思いませんか？白くて細長いその姿。シャキッとした食感に、驚