日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは５日、ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国戦（東京ドーム）に出場する日本代表侍ジャパンから、伊藤大海投手（日本ハム）がコンディション不良のため辞退したと発表した。また、追加出場選手として石上泰輝内野手（ＤｅＮＡ）を選出したと発表した。