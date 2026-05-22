◇プロ野球 広島3ー1DeNA(21日、マツダスタジアム)DeNAの度会隆輝選手が21日、ヤクルトでプレーした父の度会博文氏を超える通算174安打をマークしました。度会選手はこの日、「2番・ライト」で出場すると、初回1アウトからの第1打席で、広島先発・玉村昇悟投手が2球目に投じた外角低めに入ったカットボールをはじくと、ショートへの内野安打となりました。3試合ぶりのヒットを放ったことによりプロ入り3年目で通算174安打目に到達