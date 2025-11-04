timeleszの菊池風磨（30）に、深刻なファン離れ問題が浮上している。【写真】元乃木坂46白石麻衣「顔のほくろ」やっぱり消えていた！ 菊池風磨と“熱愛報道”との関連は？10月29日、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」にアップされた動画で、2021年のチャンネル開設以来、初めて登録者が減少しているということが話題に上がった。過去28日間で1167人減少しており、その理由について話し合う場面で、菊池が「俺インスタや