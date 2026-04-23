timeleszの菊池風磨（31）が喉の不調で活動休止することが22日、STARTOENTERTAINMENT社の公式サイトで発表された。同社は「今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく」と報告。期間中は治療に専念する。関係者によると、最近になって喉の不調を訴えていたという。菊池は自身の会員制ブログで「ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません」とわびた。病名や症状などは明らかにされて