4月22日、8人組アイドルグループ「timelesz」の菊池風磨が、喉の不調で活動休止することが発表された。グループ、個人ともに仕事は好調だったが、菊池の “やせ姿” が心配されている。菊池の休止は、STARTO ENTERTAINMENT公式ホームページで明らかになった。「STARTO社によれば、菊池さんは喉の不調が続き、医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があると判断されたそうです。今後に関しては、《医師の指導のもと、本