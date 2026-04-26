今月22日に喉の不調で活動休止することを公表したtimeleszの菊池風磨（31）が26日、自身がDJを務めるTOKYO FMの「hoursz」（日曜前11・00）に出演。活動休止について言及した。今回の番組は活動休止前に収録。菊池は「ニュースなどでご存じの方もいらっしゃると思いますが、わたくし菊池風磨は4月22日より療養期間に入っております。喉の不調により、診察を受けた結果、治療に専念する必要があるという判断になりました。ちょ