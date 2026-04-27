【モデルプレス＝2026/04/27】喉の不調で休養中のtimelesz（タイムレス）の菊池風磨が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。現在の体調や喉の症状について明かした。【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット◆菊池風磨、現在の体調・喉の不調について明かす喉の不調により、4月22日より療養をしている菊池。この日のストーリーズでは「ご心配とご迷惑をおかけしております。大変申し訳ございません」とつづり、質問機