柏は決勝戦で広島に力負けルヴァンカップ決勝戦は11月1日に行われ、柏レイソルは1-3でサンフレッチェ広島に敗れた。前半にセットプレーから3失点。最後までスタイルを貫いて広島ゴールに迫り、FW細谷真大が1点を返すも及ばず。黄色と紫に染まった国立競技場で今季ルヴァンカップの69試合目。歴史に残る逆転劇で決勝まで進んできた柏のタイトルをかけた挑戦が1つ幕を閉じた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真）◇