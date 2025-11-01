タレント明石家さんま（70）が1日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。各地で相次ぐクマ被害について言及した。クマによる襲撃や死傷者の数が過去最悪のペースとなっている。さんまは「クマをむやみに殺したら、また問題が起こったりするしやな。ただ、共存せなしゃないねんけども」と思案しながら、「人間と同じ罪を与えたらええと思うねん。畑を荒らしたら、おりの中に何年とか。こうしたら死刑とか」と提