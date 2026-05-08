お笑い芸人の村上ショージ（70）が8日、個展「村上ショージ生き言葉展〜明日より今日〜」の取材会を行った。本展示では、ショージ描き下ろしの「ダルマの絵」と心に響く「言葉」の数々を披露。会場では、作品をあしらった「日めくりカレンダー」も販売する。本人が長年熱望していた企画で、普段から思っていることを自分なりの言葉でつづったといい「相田みつをさんとか、人の言葉って突き刺さる」と説明。難しい表現を用いる