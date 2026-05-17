タレント明石家さんま（70）が16日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。見た目について受けたショックについて語った。共演の村上ショージが、寒さの調整ができないという理由で夏場でも長袖の服を着ており、周りから「入れ墨入ってるんですか？」と言われたことを明かすと、さんまは「ミカンとかレモンのタトゥー入れたら？かっこええやん」と笑った。ただ、さんまもショージも70歳。さんまが「皮膚がも