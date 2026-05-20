異動してきた人に仕事を教えるのも職務のうちだ。しかし相手の態度が悪すぎると、教える側の気力も消え失せる。「ガムを噛みながら聞いていて、メモをとる事もなく、それだけでも気分悪かったのですが、『たいした仕事じゃ無いじゃない？！』とサラッと言ったのです」投稿を寄せた60代女性（事務・管理）は、こう憤りをあらわにする。ある日、自分の部署に異動してきた女性社員のありえない態度を振り返った。「『たいした仕事して