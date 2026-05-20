日本マクドナルド（東京都新宿区）の“ご当地マック”シリーズの新作「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒（コショウ）ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を含む計5商品が5月20日に発売を開始します。【ヤバイ！】どれも、おいしそうだ！朝マック限定の“ご当地マック”も！「北海道じゃがチーズてりやき」は、ロングセラーメニュー「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホ