元ＴＯＫＩＯの長瀬智也（４７）が現在の姿を公開し、注目を集めている。長瀬は１９日にインスタグラムを更新。「Ｙｏｕｔｕｂｅのタキマキちゃんねるにお邪魔したのにマコちゃんと写真撮るの忘れた」とつづり、モデル・滝沢眞規子の夫で、ファッションブランド「ネイバーフッド」デザイナー兼代表取締役の滝沢伸介さんとの２ショットをアップした。「＃家族＃愛」とハッシュタグを付けた長瀬。ＹｏｕＴｕｂｅでは恋人につい