多くの日本人選手がプレーするベルギーリーグ。先月30日に行われた2部ベールスホット対1部ウェステルローのベルギーカップでは日本人3選手がそろってゴールを決めた。まず、前半4分、ベールスホットの原口元気が、驚きのロングシュートを突き刺し、先制ゴールを奪う。34歳の元日本代表は、2014年〜2024年までドイツでプレーした後、昨夏に古巣である浦和レッズへ復帰。その後、今年9月にベールスホットへ移籍し、再び欧州でプレー