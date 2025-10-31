太古の豪州大陸に生息していた大型動物たちは約４万６０００年前までに軒並み絶滅した/Peter Schouten（ＣＮＮ）オーストラリアで見つかった約５万年前のものと推定される二つの化石を最近分析したところ、同国の先住民は大型動物の肉だけでなく化石も重視していたとみられることが分かった。骨を収集し、長い距離を運んでいたことも示唆されるという。科学者たちは数十年にわたり、大型動物の化石に残る切れ込みの痕を、オースト