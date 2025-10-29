ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ナダル、松尾駿の炎上騒動を受けて「芸人もSNSやめたらええやん」 コロコロチキチキペッパーズ チョコレートプラネット テレビ チョコレート テレビ朝日 東スポWEB ナダル、松尾駿の炎上騒動を受けて「芸人もSNSやめたらええやん」 2025年10月29日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと コロコロチキチキペッパーズのナダルが28日深夜の番組に出演した 松尾駿の「素人はSNSするな」との発言が炎上したことに言及 「正直な話を言うと、芸人もSNSやめたらええやんって思います」と話した 記事を読む おすすめ記事 ハーゲンダッツ、チョコレート味を3年ぶり刷新/『ガナッシュショコラ』11月18日新発売 2025年10月28日 12時19分 まるでプリンなシュークリーム！？“なめらかプリン”ブームの火付け役「パステル」からカラメル風味のほろ苦さを楽しめるプリンフレーバー『パステルのシュークリーム～なめらかプリン仕立て～』が期間限定で新登場 2025年10月23日 10時20分 オヤスミ前にお肌の栄養補給をする夜の美容プロテイン「オヤスミタンパク」から冬季限定 宇治抹茶味が2025年10月27日に新登場！ 2025年10月27日 16時0分 売り切れ御免！カネボウのバズりクリームに限定パッケージが登場 2025年10月29日 12時41分 「超最強に可愛い」とき宣・菅田愛貴、ミニスカコーデに絶賛の声「顔が良すぎる」「めちゃくちゃ美しい、、」 2025年10月27日 7時25分